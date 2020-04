Il premier Giuseppe Conte sarà in serata in Lombardia: è la prima volta che il presidente del Consiglio visita la regione dall’inizio dell’emergenza coronavirus.

A quanto si apprende Conte sarà prima in prefettura a Milano – dove incontrerà tra gli altri il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco Beppe Sala e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi -, poi a Bergamo, dove incontrerà anche il sindaco Giorgio Gori, e infine a Brescia, dove vedrà il sindaco Emilio del Bono. Saranno, quindi, incontri con i vertici delle istituzioni locali e con i sindaci dei territorio più colpiti dalla pandemia.

Il presidente Fontana preenterà in questa occasione le proposte annunciate oggi, come quella di riapertura anticipata delle chiese per le messe con i fedeli.

Coronavirus, il punto sulla pandemia informazioni aggiornate al 26 aprile 2020 · Aggiornamenti e ultime notizie · I dati

Il 4 maggio si avvicina e si stanno definendo i confini della fase 2, quella della cauta riapertura ("non sarà liberi tutti", ha detto Conte a Repubblica). Il coronavirus Sars-Cov-2 e la malattia che scatena, il Covid-19, fanno ancora centinaia di vittime al giorno in Italia e migliaia nel mondo: si è arrivati a 200mila morti. Ora si guarda speranzosi ai test su cure e vaccini ma sarà centrale evitare una recrudescenza dell'infezione che dopo settimane di lockdown si è riusciti a frenare, a costi economici enormi



