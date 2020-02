No, non c’è da aver paura. Come ha detto il governatore Attilio Fontana Covid 19 altro non è che poco più di un’influenza. La stretta collaboratrice dello staff del presidente della Regione Lombardia invita a guardare alla realtà su cosa sia realmente il coronavirus e all’Adnkronos dice: ‘‘Sono ricoverata, ma sto bene, non ho nemmeno più la febbre”. La notizia del suo contagio aveva rischiato di seminare il panico tra i dipendenti del palazzo della Regione, ma lei stessa assicura che tutto è sotto controllo: ”Sono stati osservati semplicemente i protocolli -sottolinea- e sicuramente mi ritengo fortunata perché nonostante abbia contratto il virus mi sento in ottime condizioni”.

