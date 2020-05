“La collaborazione tra gli Uffici del Commissario all’Emergenza, Domenico Arcuri e Confindustria Dispositivi Medici, presieduta da Massimiliano Boggetti, è stata davvero proficua e fattiva in particolare nell’ultima settimana, nella complessa attività volta all’individuazione di soluzioni per risolvere, in particolare, la problematica legata alla scarsità dei reagenti, indispensabili in questa fase dell’emergenza”. E’ quanto sottolineano in una nota congiunta Confindustria dispositivi medici e gli uffici del commissario, dopo le dichiarazioni rilasciate in precedenza da Boggetti.

