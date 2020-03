Confermata a Milano la prima Fiera italiana del Cicloturismo, in calendario dal 29 al 29 marzo, anche a ridosso della psicosi da coronavirus. “Il nostro compito è evitare di contribuire a diffondere ulteriore panico e, invece, cercare di ricostruire la fiducia tra le persone per contrastare la disgregazione sociale che rischia di fare più danni della malattia”, scrive l’amministratore delegato di Bikenomist, Paolo Pinzuti, sul sito specializzato Bikeitalia.it. Per noi realizzare la Fiera del Cicloturismo nelle date prefissate significa esattamente questo: dire che il mondo non finisce e non è finito e che è anzi arrivato il momento di rimboccarsi le maniche per ripartire”.

