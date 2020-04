Un mini ospedale da polso, un braccialetto elettronico che non limita la libertà ma può essere strumento medico importante. Un semplice orologio che in realtà è un sofisticato dispositivo biometrico in grado di rilevare dati utili a definire una cartella clinica aggiornata: battito cardiaco, temperatura corporea, saturazione, pressione, posizione geografica precisa. Il tutto in tempo reale ed in collegamento con medici, asl, Protezione civile grazie ad una semplice app. Sviluppato da una software house italiana, attualmente in fase di testing su 500 campioni in regione Campania, si chiama SmartLAB.



Fonte