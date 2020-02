“Le nostre attività si svolgono abbastanza regolarmente con qualche difficoltà in più e, soprattutto, adottando ogni possibile protezione per il personale: abbiamo limitato l’accesso in azienda agli esterni, abbiamo spostato i meeting tra le persone fisiche a meeting virtuali, abbiamo potenziato lo smart working, peraltro già presente nella nostra azienda, abbiamo dotato il personale operante sul territorio di adeguati dispositivi di protezione normati dalla legge come mascherine, tute, occhiali. Stesse misure sono state implementante con i nostri fornitori esterni per assicurare che tutto il ciclo, dalla produzione alla consegna fino all’assistenza domiciliare dei pazienti, sia sicuro e in linea con quanto richiesto dalle autorità”.

