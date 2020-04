Termoscanner e mascherine, vigilanza e contingentamento, spazi ampi e sanificazioni. Sarà così la fase 2 dei centri commerciali italiani, che oggi nella stragrande maggioranza dei casi sono aperti ma con 3 negozi su 4 chiusi, come spiega ad Adnkronos/Labitalia il presidente del Consiglio nazionale dei Centri commerciali, Massimo Moretti. “Noi dobbiamo riaprire completamente, a partire dal 18 maggio con aperture delle altre attività al dettaglio, e poi dal 1° giugno con ristoranti e altri servizi come i parrucchieri, come da Dpcm. Innanzitutto perché siamo stati aperti nella fase più acuta della pandemia e non siamo stati ricettacolo di aumento del virus, ci siamo comportati bene, ci siamo dati regole di comportamento efficaci e questo ci deve essere riconosciuto”, sottolinea.

