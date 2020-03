I tendoni dei circhi a disposizione del governo per far fronte all’emergenza coronavirus. A metterli a disposizione è l’Ente nazionale circhi. “Abbiamo scritto al presidente del Consiglio e al capo della protezione civile – dice all’Adnkronos il presidente Antonio Buccioni – per mettere formalmente a disposizione le nostre tende climatizzate che in tempi normali accolgono i nostri spettatori, per un’eventuale necessità legata all’epidemia in corso. Ovviamente – sottolinea Buccioni – siamo i primi a sperare che non sia necessario perché significherebbe un peggioramento drammatico della situazione. Ma per ogni evenienza noi abbiamo deciso di metterci a disposizione con quello che possiamo offrire”.

