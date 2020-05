MADRID (Spagna) – Cinque casi di positività al Covid 19 tra i giocatori dei club spagnoli di Serie A e B che si stanno sottoponendo ai controlli. E’ questo il dato al momento, in attesa che arrivino gli esiti di tutti i test effettuati nella giornata di giovedì: lo rende noto Rac1, spiegando che tre positivi arrivano dalla Liga (20 club) e gli altri due da una squadra di Seconda Divisione (22 le società che la compongono). La stessa emittente, che ha avuto accesso a fonti del club, ha dato la notizia che nessun calciatore e membro dello staff tecnico del Barcellona è risultato positivo al coronavirus dopo i tamponi e i test sierologici a cui tutti sono stati sottoposti. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo ‘As’, una stima della Lega iberica prevede che, sui 2.000 test realizzati, saranno circa una trentina i positivi. Il protocollo del calcio spagnolo dispone che i giocatori vengano sottoposti a quattro controlli nei prossimi 30 giorni.





Aguirre: “Campionato ripartirà il 20 giugno”

Intanto il massimo campionato spagnolo sembra sul punto di seguire la strada della Bundesliga, che riaprirà i battenti il 16 maggio. Un mese più tardi dovrebbe toccare anche alla Liga: infatti, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, nei piani della Federcalcio iberica ci sarebbe l’ok per la seconda metà di giugno. A rivelarlo è stato Javier Aguirre, allenatore del Leganes, che lo ha anticipato in un’intervista rilasciata a ‘Marca Claro’. “C’è già una data per la ripartenza del campionato: riprenderemo il 20 giugno e termineremo ufficialmente cinque settimane dopo, il 26 luglio. Le rimanenti 11 giornate si giocheranno il sabato e la domenica, il mercoledì e il giovedì”, le parole del tecnico messicano che sarebbe stato avvisato direttamente dai dirigenti competenti: “Sono stato appena informato ufficialmente. Sono molto contento perché abbiamo già il calendario degli allenamenti”.

La Liga precisa: “Ancora nessuna data”

In Spagna, in effetti, le varie squadre hanno ricominciato ad allenarsi ma la Liga, nonostante le parole di Aguirre, afferma in una nota di non aver ancora deciso la data per la ripresa del campionato: “Non ci sono ancora date confermate per tornare alla competizione, per ora le squadre inizieranno gli allenamenti in attesa delle decisioni del Governo sulle varie fasi stabilite ma l’intenzione è quella di tornare in campo durante il mese di giugno, ovviamente sempre rispettando le decisioni delle autorità”.

Federcalcio: ok a 5 sostituzioni in caso di ripresa

Se la Liga ripartirà, durante le partite sarà possibile effettuare cinque sostituzioni per squadra ma utilizzando un massimo di tre ‘finestre’. La Federcalcio spagnola ha approvato la novità proposta dalla Fifa, ma che ancora deve ricevere il via libera dell’Ifab, in vista del possibile ritorno in campo quando, con partite ravvicinate e alte temperature, il rischio di infortuni diventerà più alto.







