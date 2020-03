“Faccio come Garibaldi: obbedisco! L’ho dovuto fare, non è così?”. E’ semplice la risposta di Cino Ricci, primo volto della vela italiana a diventare popolare come skipper di Azzurra nell’ormai remoto 1983, a chi gli chiede come stia affrontando i tempi del coronavirus. “Vengo dalle barche da lavoro, le barche da pesca -racconta al sito specializzato Saily.it-. I chioggiotti, quelli che sono sempre andati in mare con qualsiasi tempo, quando arrivava la sburianata, chiudevano tutti i boccaporti, si mettevano dentro, e accendevano il lumino, che era una candela, davanti alle immagini dei santi protettori delle loro città che tenevano sottocoperta. E aspettavano”. Una manovra che, nella marineria italiana, viene chiamata “mettersi alla cappa”.

