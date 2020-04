“Gaiole in Chianti si candida ad essere il Comune che in Italia riapre per primo e progetto pilota della fase 2”. Lo fa sapere Giancarlo Brocci il fondatore dell’Eroica, la classica granfondo su strade bianche in Toscana, diventata in 23 anni di esistenza un fenomeno esportato anche in Giappone, California e Sudafrica. La proposta è in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che tra l’altro è indirizzata anche a Vittorio Colao, a capo della task force nominata da Conte per la cosiddetta fase 2 e a sua volta ciclista amatoriale: “mi hanno detto che ha partecipato un paio di volte all’Eroica, ma non riesco a trovare sue foto altrimenti gliele avrei allegate”, sottolinea Brocci.

