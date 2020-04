Per la fase 2, la cosiddetta ripartenza dopo il lockdown da coronavirus, si fa strada l’idea di realizzare nelle grandi città italiane delle “reti ciclabili d’emergenza” per aiutare la mobilità urbana in previsione di una débacle del trasporto pubblico dovuta alla paura dello stretto contatto nei mezzi pubblici. Il primo a raccogliere l’idea è stato il sindaco di Milano, Beppe Sala, che proprio ieri ha aperto all’idea, lanciata da Bikenomist e ripresa da una quarantina di associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente, Fiab e Salvaiciclisti. “Dovremo trovare con un po’ di creatività il modo di permettere alle bici di muoversi per la città”, ha detto Sala parlando della pianificazione di una mobilità nuova e accogliendo l’idea.

