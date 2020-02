“Dobbiamo farle il tampone per il coronavirus”. E scatta la truffa. La Croce Rossa di Casatenovo, in provincia di Lecco, su Facebook avverte i cittadini. “Ci viene segnalato che alcuni anziani hanno ricevuto strane telefonate del tipo ‘siamo della Croce Rossa le veniamo a casa a fare il tampone per il Coronavirus'”, si legge nel post. “Non fidatevi di chi si presenta a domicilio per controlli, verifiche, ecc. non esistono medici che vengono a casa vostra per fare i tamponi coronavirus”, prosegue il messaggio, con l’invito ad avvisare “tutti i vostri parenti, amici e soprattutto gli anziani. Nel dubbio, chiamate sempre le autorità per una verifica”.

