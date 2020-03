ROMA – La chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, celebre in tutto il mondo per i Caravaggio su San Matteo, è chiusa da oggi e fino nuovo ordine “per misura precauzionale” dopo che un prete di 43 anni al suo ritorno dall’Italia è stato ricoverato in ospedale a Parigi perché malato di coronavirus. Lo sottolinea il ‘Sir’, l’agenzia dei vescovi, sottolineando che si tratta della “prima chiesa romana a chiudere per il coronavirus”.

Sul sito della Chiesa “Saint-Louis-Des-Français” si spiega che la chiusura è stata decisa dalla “cellula di guardia” dell’ambasciata di Roma. È poi, riferisce l’agenzia ‘Sir’, un comunicato diffuso dall’arcidiocesi di Parigi e dall’arcivescovo Michel Aupetit a spiegare esattamente cosa è successo: “Un prete della diocesi di Parigi, tornato a metà febbraio dall’Italia dove precedentemente risiedeva, è risultato positivo al Coronavirus Covid-19 questo venerdì 28 febbraio. È stato ricoverato in ospedale dalla scorsa notte e il suo stato di salute è rassicurante”.

Il prete contagiato è curato dai sanitari dell’ospedale parigino di Bichat ma il suo stato è “molto rassicurante”. L’arcivescovo di Parigi, mons. Michel Aupetit, ha chiesto ai preti di rispettare diverse misure di prudenza durante le messe e nelle chiese: dare l’ostia per la comunione soltanto nelle mani e non direttamente in bocca, niente calice, divieto di scambiarsi il segno di pace durante la messa e proibizione assoluta di immergere la mano nelle acquasantiere: i responsabili delle chiese sono stati invitati, a tale scopo, a svuotarle dell’acqua benedetta.



San Luigi dei Francesi, la chiesa dei capolavori di Caravaggio

San Luigi dei Francesi è la chiesa nazionale dei francesi a Roma dal 1589. È una delle più frequentate, tanto che è presente spesso un servizio d’ordine autonomo, per la presenza di tre capolavori di Caravaggio nella cappella Contarelli: il Martirio di San Matteo, San Matteo e l’angelo e Vocazione di san Matteo. Nelle ore di punta, l’assembramento davanti ai tre quadri è veramente forte.

La situazione a Roma e nel Lazio

Sono risultati tutti negativi i 51 controlli effettuati sulle persone che sono state a più stretto contatto con la donna di Fiumicino che è risultata positiva al coronavirus dopo un viaggio a Bergamo e con il marito e la figlia, trovati anch’essi positivi. Nel comune sul litorale laziale sono state chiuse due scuole e una piscina: off limits fino al 9 marzo l’elementare Rodano frequentata dalla figlia della donna contagiata e la media Segrè, parte dello stesso plesso. Intanto la coppia cinese, i primi 2 casi confermati di Covid-19 in Italia, “continua il percorso riabilitativo. Sono in buone condizioni cliniche e sono stati ricoverati in un’unica stanza”, come riferisce nel bollettino di oggi l’Istituto Spallanzani.



