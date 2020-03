Chiara Ferragni e Fedez, attraverso una donazione a livello personale di 100.000 euro, danno il via a una campagna a sostegno della raccolta fondi disponibile al link https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva, destinata alla creazione di nuovi posti letti all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, parte del Gruppo San Donato, “ad oggi strettamente necessari e indispensabili – spiegano – per affrontare l’emergenza sanitaria del coronavirus e per fornire gratuitamente a ciascun paziente la cura medica di cui ha urgentemente bisogno”.

