Chef Rubio contro Roberto Burioni. Nel mirino dell”independent chef’ finisce il libro ‘Virus – la grande sfida’, scritto dal virologo e in uscita il 10 marzo. “Strano che se ne esce proprio ora eh? Ma quanto ve volete fa ancora prende pe’r c..o? Ma magari diventa mijonario grazie a sto libro alla faccia vostra, perché questo ve meritate. Questo”, scrive Rubio su Twitter. “Ma ce pensate a che cosa sarebbe successo se il paziente 1 fosse stato cinese? Forconi, impiccagioni e rastrellamenti primavera”, aggiunge in un altro messaggio dedicato all’emergenza coronavirus. Già ieri Rubio ha preso di mira Burioni, accusato di fare “terrorismo psicologico”.

