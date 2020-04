52 anni, una stella Michelin, e un ristorante, il D’O, di Cornaredo (Milano), chiuso dal 6 marzo scorso. Davide Oldani è pronto a ripartire in vista della cosiddetta fase 2. “Credo che adesso dovremo utilizzare di più parole come inclusività – spiega lo chef all’Adnkronos – una parola che mancava un po’ dal vocabolario, e ragionare sul rispetto delle regole base come lavarsi le mani, sanificare o tenere alcune distanze, che poi sono quelle delle quali ognuno di noi ha anche bisogno. Certo, l’abbraccio o la stretta di mano mi mancheranno tanto ma queste regole sono indispensabili per ripartire più forti di prima”.

