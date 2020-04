Bloccati in una casa che non si riconosce

Far passare la giornata, durante l'emergenza Covid-19, può essere complicato. Soprattutto per chi ha una malattia degenerativa come l'Alzheimer. Per queste persone è difficile capire cosa sta succedendo. Ed essere obbligati a rimanere in casa, un ambiente che spesso non si riconosce, può far sentire in gabbia. Proprio per queste ragioni è essenziale che chi è vicino e si prende cura di una persona che soffre di una demenza abbia tutti gli strumenti per aiutarla a gestire lo stress e ritrovare una routine casalinga. Lo spiega la Federazione Alzheimer Italia, che ha pubblicato un decalogo con tutti i consigli. Inoltre, anche i familiari sperimenteranno maggiori difficoltà, stress, frustrazione e potranno essere disorientati. Per questo è sempre attiva la linea telefonica Pronto Alzheimer della Federazione (numero 02/809767) per stare vicini anche quando si è lontani.

Uno dei maggiori problemi riguarda la limitazione alle uscite. “Chi soffre di Alzheimer spesso non ricorda e dunque non riconosce la propria casa e le persone che la abitano”, spiega Francesca Arosio, psicologa della Federazione Alzheimer Italia. “Immaginiamo di alzarci la mattina e non identificare le nostre cose, non capire perché siamo in un ambiente che non ci appartiene. La prima cosa che vorremmo fare è uscire”.

Per questo, spiega la psicologa, è bene non bloccare del tutto la persona con Alzheimer, magari sottraendo le chiavi di casa o chiudendo la porta. “Possiamo proporle di uscire almeno sul pianerottolo, fare qualche piano di scale o andare nel giardino condominiale”, aggiunge la psicologa, “oppure, portando con sé la diagnosi della malattia, è possibile anche fare un isolato o un giro intorno al proprio palazzo, sempre rispettando le norme”. E fare anche pochissimi passi fuori di casa può essere molto utile. “In questo modo non si nega del tutto la possibilità di uscire”, sottolinea l’esperta. “Oltre a stancarsi, anche fuori sopraggiungerà il disorientamento e la persona si convincerà a rientrare in casa”.

Ricreare una routine

Un altro possibile elemento di sofferenza è la perdita della routine quotidiana, fatta anche di brevi incontri, come il caffè al bar a una data ora o un incontro con le persone a messa o con i familiari. “L’ideale è ricreare una nuova routine, anche in casa, fatta di orari quanto più possibile scanditi, con brevi impegni e pause”, spiega Arosio. “Non dobbiamo inventarci chissà quale proposta, basta utilizzare ciò che abbiamo. Possiamo proporre di innaffiare le piante, mettere in ordine cassetti o abiti. Oppure riordinare foto, ritagli di giornale, abiti e chiedere alla persona cosa evocano quegli oggetti”. Il tutto rispettando i tempi della persona e le pause, necessarie anche dopo una singola azione o attività.



Dall’illuminazione all’igiene



Un altro momento critico del giorno può essere il tramonto. “Chi ha l’Alzheimer soffre spesso della sindrome del tramonto, in un momento della giornata in cui oltre ai problemi si somma una ridotta abilità visivo-spaziale e un maggiore disorientamento”, sottolinea la psicologa. “E proprio ora che dobbiamo stare in casa è bene tenere almeno un ambiente sempre illuminato”.

Anche l’igiene, soprattutto quella delle mani, è essenziale e le autorità sanitarie raccomandano di lavarle spesso, soprattutto quando si rientra in casa anche dopo un’uscita di pochi minuti. “Domandare alla persona con Alzheimer di farlo accuratamente e per almeno 20 secondi non è una richiesta semplice”, aggiunge Arosio. “A questo scopo possiamo proporre l’uso di salviettine o di una manopola, una pallina, sempre imbevuta e inumidita con sostanze disinfettanti”.

Spiegare con chiarezza

Ma si deve dire cosa sta succedendo nel mondo? “Può essere utile spiegare che è in corso un’influenza molto importante (anche se sappiamo che Covid-19 è più di un’influenza), dunque senza sottolinearne la maggiore gravità, e che per questo è bene che tutti rimaniamo a casa”, chiarisce l’esperta. “L’elemento centrale, però, è come lo si dice: dobbiamo farlo con la massima calma, magari anche con una battuta ironica sul fatto che tutto il mondo è a casa, utilizzando poche parole chiare. Lo stesso messaggio può essere ripetuto più volte, a mo’ di disco rotto, nei giorni successivi”. Calma e chiarezza, dunque, gli ingredienti essenziali. “E anche evitare di mostrare le immagini che si vedono nei telegiornali o in altri programmi televisivi”, conclude Arosio, “come la sfilata dei mezzi militari a Bergamo, che nelle persone con Alzheimer e con importanti problemi di memoria possono davvero rimandare e far loro pensare che stiamo vivendo la guerra”.