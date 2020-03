Sospendere l’attività giudiziaria penale fino a giugno, “senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione’’, proseguire i processi con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre il processo telematico, sospendere tutta l’attività civile. Sono queste, insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore, alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione all’emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di promozione culturale milanese.

Fonte