Domenica soleggiata a Catania dove molte persone si sono concesse una passeggiata. Zona molto frequentata, infatti, quella del lungomare dove diverse famiglie con molti ragazzi si sono assiepate, anche per allenarsi e fare jogging, nella zona di piazza Nettuno, sul lungomare cittadino. E così se a Catania aumentano i casi positivi di Coronavirus con l’aggiornamento dei dati fornito dalla Regione Siciliana, in molti non sembrano proprio aver seguito quanto stabilito dal decreto del governo per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Ieri sera, invece, la stessa zona, da sempre molto trafficata, si presentava praticamente deserta.

