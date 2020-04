Professor Enrico Castellacci, presidente dell’associazione medici italiani di calcio, lei sostiene che i tempi e i modi della ripresa dell’attività non li possono decidere i dirigenti: la Lega belga ha ascoltato il suo collega Marc van Ranst, chiudendo il campionato.

“Non è una questione di potere. E’ che su questo tema non possono decidere i dirigenti: dovranno decidere i medici. Ogni discorso sui calendari, senza tenere conto delle nostre indicazioni, non è proprio possibile”.

Non è possibile che gli allenamenti in Italia ripartano dopo Pasqua?

“Sinceramente ho forti dubbi su tempi così rapidi. La situazione è ancora complicata. Capisco lo sforzo della Figc e la voglia di riprendere l’attività. Ma con quale spirito lo si farebbe? Con gli attuali problemi sanitari reputo difficile ricominciare tanto presto. Non so quanto sia razionale”.

Lei propende per la chiusura dei campionati, come in Belgio?

“La mia non è una posizione drastica. Semplicemente, ho il timore che si possa arrivare a questo e lo dico. Fui il primo a dire, quaranta giorni fa, che bisognava sospendere l’attività. Non c’entrava il discorso porte aperte o chiuse, forse non ci rendevamo conto. Tra l’altro le porte sono chiuse fino a un certo punto: a una partita, tra i protagonisti e il contorno, sono presenti almeno trecento persone. Purtroppo parlavo con cognizione di causa, perché lavoro in Cina come medico del Guangzhou Evergrande e conosco direttamente la questione. I fatti mi hanno dato ragione, anche se avrei preferito il contrario”.

C’è differenza tra Europa e Cina?

“Noi, di fronte a eventi di questo tipo, non abbiamo la loro mentalità draconiana, né la loro struttura politica centralizzata. Dal punto di vista medico volersi allenare, nelle scorse settimane, significava non fare tesoro dell’esperienza altrui e mostrare mancanza di senso civico e di buon senso. La lentezza dei risultati, in questa lotta alla pandemia, dovrebbe insegnarci qualcosa. Invece il calcio ha risposto con polemiche su polemiche. La salute è la priorità. I punti fondamentali, a mio giudizio, restano tre”.

Quali?

“Allenarsi ora è irrazionale. Quando lo si potrà fare, servirà un adeguato periodo di preparazione. E soprattutto andranno rifatte tutte le visite di idoneità, con accertamenti particolarmente approfonditi per chi è risultato positivo al coronavirus”.

Con quali modalità?

“I medici del calcio sanno bene che le visite sono necessarie, a maggior ragione per i contagiati. Dalle autopsie, in questa pandemia, si è potuto constatare che c’erano cicatrici a livello cardiaco, talvolta danni al cuore, pericarditi. Un medico non manda in campo un atleta, se non è sicuro che non abbia patologie incompatibili con uno sforzo fisico intenso come quello che sostiene un calciatore professionista. Per finire, non dimentichiamoci che un medico di calcio, nell’ambito della società per cui lavora, è a tutti gli effetti un medico del lavoro”.

Vuole dire che ha le annesse responsabilità legali?

“Non solo. Il medico del lavoro deve tutelare l’integrità della salute nell’ambiente di lavoro, i risvolti sono anche legali. Chi darà il via ai campionati si assumerà responsabilità grosse. Non era ipotizzabile riprendere gli allenamenti. Non era plausibile, era senza ratio. In questi giorni daremo indicazioni ai medici del calcio. Intanto ribadisco: i tempi della ripresa li dovranno decidere i medici, non i dirigenti. Se il governo italiano ha appena confermato le misure di restrizione pubbliche fino al 13 aprile, significa che non stiamo vincendo o perdendo una partita di calcio. Per ora ha vinto il virus, con la strage che ha fatto”.





