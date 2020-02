Nel giorno in cui sale l’attenzione per i casi accertati di coronavirus in Lombardia, e i direttori piemontesi sono stati convocati in assessorato per chiarire ulteriori dettagli organizzativi se il contagio dovesse arrivare anche in Piemonte, all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli c’è un caso sospetto, un uomo con sintomi influenzali compatibili con il virus di Wuhan. Altri casi sospetti si sono già verificati in Piemonte dopo un primo allarme scattato ad Alessandria, risultato negativo.

Per il test è stato contattato il laboratorio di micriobiologie delll’ospedale Molinette di Torino, che farà l’analisi. I risultati sono attesi questa sera. Il laboratorio della Città della Salute è il secondo centro, oltre all’Amedeo di Savoia, dove si effettuano i test da lunedì scorso. E’ il sesto test che viene eseguito in questo laboratorio e finora sono tutti risultati negativi. .

All’ospedale vercellese Sant’Andrea l’uomo è stato isolato al pronto soccorso e subito è stato allertato il reparto di malattie infettive. Sono stati eseguiti i prelievi del sangue, nasali e a livello della faringe; l’uomo è stato sottoposto a una radiografia, in un percorso che non consente contatti con altre persone ed è ricoverato in isolamento.

L’azienda sanitaria di Vercelli invita le persone che hanno viaggiato in aree a rischio della Cina due settimane prima della comparsa di febbre e tosse, a rivolgersi al medico di famiglia. Un caso sospetto c’è già stato a Vercelli. Era solo un banale raffreddore, come hanno poi rivelato i risultati dell’analisi.