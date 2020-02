Atterra a Capodichino e ha la febbre. Scatta la procedura di emergenza. Un assistente di volo di 29 anni, in arrivo questa mattina dalla Francia è stato bloccato in aeroporto e portato al Cotugno, per la profilassi prevista per il Coronavirus.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale Cotugno dall’ambulanza del 118 allestita per l’assistenza specifica dei casi sospetti di infezione ma al momento sono in corso gli accertamenti sanitari che procedono per gradi.

Prima dell’effettuazione del test, il 29enne è sotto osservazione e in isolamento e sono in corso le valutazioni dei sintomi. Il paziente non presentava i criteri epidemiologici sospetti per il coronavirus.

Ma ad attivare la procedura di emergenza il fatto che l’uomo, per lavoro, nell’ultimo mese ha coperto diverse tratte aeree, tra cui anche alcune nei paesi asiatici.