L’indagine epidemiologica effettuata sui casi di Pomezia, ovvero il poliziotto e la sua famiglia risultati positivi al coronavirus, “evidenzia un link epidemiologico con l’evento del 14 Febbraio al Forum di Assago”. A dirlo è l’assessorato alla Salute della Regione Lazio. “La sequenza temporale dell’esordio dei sintomi e l’analisi sierologica depongono per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia”, precisa la Regione.

Secondo quanto si è appreso la figlia del poliziotto risultato positivo avrebbe assistito il 14 febbraio scorso al concerto al Forum di Assago, alle porte di Milano, dei Jonas Brothers, una band americana di grande successo composta da tre ragazzi idoli delle teenagers, nominati ai Grammy Awards e dalle vendite di platino. Il concerto era l’unica data in Italia. La struttura, spiegano dall’organizzazione, era già stata “sottoposta a una sanificazione” prima e ora ha deciso una “riprogrammazione di tutti gli eventi” che comprende uno stop a partire da domani.

Positivo giornalista Rai di ritorno da zona gialla: ricoverato allo Spallanzani

Intanto la Rai ha reso noto che è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus tra i dipendenti dell’azienda. Il dipendente, un giornalista, è stato in trasferta in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni. È risultato positivo al primo tampone e si trova attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani in buone condizioni. è un giornalista di ritorno dal Veneto. Non manifesta alcuna infezione. E ora si attende l’esito del secondo tampone.

Spallanzani, 11 ricoverati e altri 45 in attesa del risultato test

Sono 11 le persone positive al coronavirus ricoverate allo Spallanzani, compresa la coppia cinese ricoverata da settimane. Lo hanno riferito i medici nel bollettino di oggi. Si tratta dell’agente di Polizia il cui nucleo familiare viene sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte della Asl, l’intero nucleo familiare di Fiumicino, il giornalista Rai, un giovane allievo dei Vigili del Fuoco, una donna residente a Fiuggi, una di Cremona e una di Sassari. “Tutti i ricoverati – spiegano i sanitari – sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di due che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio”. Sono stati valutati, ad oggi, allo Spallanzani 248 pazienti. Di questi, 203, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Quarantacinque sono i pazienti tuttora ricoverati in attesa di conoscere l’esito del test.



Restano aperte le scuole di Pomezia, Adrea, Anzio, Nettuno

Resteranno aperte le 18 scuole (tra materne, elementari, medie e superiori) dei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno, i cui presidi avevano scritto una lettera al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, chiedendone la chiusura dopo il caso di coronavirus che ha interessato un alunno del liceo pascal di Pomezia, cioè il figlio del poliziotto del commissariato di polizia di Spinaceto che ha contratto il Covid 19.







