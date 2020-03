di Silvia Mancinelli – Per restituire l’ospedale stroncato dai tagli alla popolazione del basso jonio cosentino in passato è stata bloccata la strada statale 106 per diversi giorni, sono state promosse petizioni (una ha già superato le 4700 sottoscrizioni), lanciati appelli. Eppure, nella Calabria della sanità commissariata, dal 2009 il territorio di Cariati – 100mila persone durante la stagione estiva – è senza un ospedale. Oggi la già drammatica falla è accentuata dall’emergenza coronavirus e Francesco Cosentino, commissario locale di Forza Italia, reclama un intervento improcrastinabile.

Fonte