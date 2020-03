– “Stiamo vivendo momenti molto, molto difficili. Ma, ne sono convinto, la danza rinascerà e rinascerà dai giovani. E lo dimostra una trasmissione come ‘Amici’. Regaliamo sogni e speranze alle nuove generazioni. Il mondo di domani sarò il loro”. E’ quanto dichiara all’Adnkronos, Luciano Cannito, regista, coreografo, giurato di ‘Amici’, fondatore e direttore del Roma City Ballet Company e dell’Art Village Rome. E aggiunge: “Purtroppo ci sentiamo tutti noi come cavalli da corsa costretti a stare fermi, nostro malgrado. Mi domando spesso come e quando il pubblico ritornerà a riempire i teatri senza alcun timore”.

