Niente MotoGp in Qatar l’8 marzo. Il coronavirus cancella la prima gara della classe regina. “Fim, Irta e Dorna si rammaricano di annunciare la cancellazione di tutte le sessioni della classe MotoGp per il Gp del Qatar, compresa la gara. L’attuale epidemia di coronavirus ha portato all’entrata in vigore di restrizioni sui viaggi in Qatar che colpiscono i passeggeri dall’Italia, tra gli altri paesi. A partire da oggi, tutti i passeggeri che arrivano a Doha con voli diretti dall’Italia o che sono stati in Italia nelle ultime 2 settimane, saranno portati direttamente in quarantena per un minimo di 14 giorni. L’Italia ha chiaramente un ruolo vitale nel campionato e nella classe MotoGp- sia in pista che fuori pista – e quindi è stata presa la decisione di annullare la competizione della classe maggiore”, si legge nella nota che illustra la decisione presa da Dorna con la Fim e l’Irta.

