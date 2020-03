Ricaduta economica

“La salute pubblica è fondamentale”. Andrea Agnelli torna sull’emergenza Coronavirus durante il Financial Times Business of Football Summit in corso di svolgimento a Londra, un momento di confronto che vede tra i partecipanti anche il presidente della Juventus e dell’ECA, Andrea Agnelli, e quello dell’Inter, Steven Zhang.

La modifica dei calendari e la necessità di giocare le partite a porte chiuse per salvaguardare la salute dei cittadini, porterà naturalmente degli effetti economici sul bilancio delle società. Un aspetto che passa in secondo piano, secondo Agnelli e Zhang: “La ricaduta economica delle azioni intraprese deve essere messa in secondo piano – ha proseguito il presidente bianconero -. So che Steven Zhang ha una posizione simile”. Agnelli ha poi rivelato la totale uniformità di pensiero con il presidente dell’Inter, emersa durante una cena a casa Agnelli: “Ho grande rispetto per Steve, abbiamo discusso dell’epidemia e della serietà della situazione un paio di settimane fa a cena a casa mia. Non devono essere i club a decidere cosa va fatto o no, le autorità si sono espresse chiaramente, ed è nostra responsabilità ora seguire quello che ci hanno detto”. Scelte che colpiranno “profondamente l’economia” nella speranza che la questione sia “contenuta e risolta” e che coinvolgerà tutte le società: “Ogni compagnia sarà colpita, ma quello che speriamo è che si possa tornare a normalità e guardare al 2021 con ottimismo”.

La posizione della Juventus

Non cambia la posizione della società bianconera, “chiara fin da subito” e subordinata alle scelte della comunità scientifica: “Dovevamo essere sicuri che fosse la comunità scientifica a dire cosa si può fare o no. Il ruolo delle autorità era di uscire con una corretta decisione, questo è quello che è avvenuto. Poi sono le cariche sportive a lavorare a riguardo, anche considerando il nostro impatto a livello sociale”.