Calano le donazioni di sangue in tutta Italia a causa del coronavirus. In questi giorni si stima una riduzione del 10-15% e si teme che le cose vadano a peggiorare. Molti hanno paura di recarsi nelle strutture sanitarie perché temono di essere contagiati ma in realtà “il percorso della donazione è protetto e sicuro, vengono prese tutte le precauzioni anti Covid-19”, dice Giancarlo Liumbruno, che dirige il Centro nazionale sangue.

Il calo sta iniziando a provocare problemi ai pazienti cronici, che hanno bisogno di trasfusioni per sopravvivere. “Qui a Roma le cose non vanno bene – dice Enrico Maccari, che raccoglie microcitemici e talassemici del Lazio – La nostra regione acquista sacche dal Nord ma in questo momento in quella parte del Paese ci sono problemi e quindi manca il sangue anche qui. Noi talassemici abbiamo bisogno di due sacche ogni 10-15 giorni ma in questo periodo molte trasfusioni sono saltate”.

Maccari dice ai donatori che hanno paura di recarsi in ospedale di andare presso le autoemoteche, come quelle dalla Sapienza a Roma, che sono camper attrezzati e quindi esterni alle strutture sanitarie.

Il sistema nazionale sangue non ha ancora fatto scattare l’allarme rosso perché il calo di donazioni, infatti, si accompagna a una riduzione dell’attività del sistema sanitario. Visto che tutti gli interventi programmati sono stati bloccati quasi ovunque, c’è un calo generale dell’attività delle chirurgie, specialità che richiedono molto sangue.

“Stiamo tenendo – dice Liumbruno – ma il rallentamento c’è e tra l’altro non tutte le regioni hanno ancora bloccato la loro attività programmata. Dobbiamo allora dire a tutti i donatori di non preoccuparsi e di venire negli ospedali e negli altri centri di raccolta. Ricordo che il ministero alla Salute ha inserito la donazione nelle attività di natura sanitaria per le quali è possibile spostarsi. Il percorso è sicuro, e il virus nel sangue non c’è, quindi chi riceve non rischia alcun contagio. L’unico nostro timore è che se l’epidemia si allarga rischiano di venire coinvolti gli operatori dei nostri centri.





