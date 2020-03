ROMA – “Per me il campionato è finito”. Mentre il presidente della Figc Gabriele Gravina insiste nel ribadire che si proverà a completare la stagione entro l’estate, Urbano Cairo è tutt’altro che fiducioso. Ospite di “Un giorno da pecora” su RadioUno, il patron del Torino sottolinea: “Se penso che a Wuhan hanno cominciato con le misure restrittive intorno al 23 gennaio e le scioglieranno l’8 aprile, due mesi e mezzi dopo, significa che da noi gli allenamenti potrebbero ripartire a fine maggio. A quel punto si potrebbe ricominciare a giocare a fine giugno, per finire ci vorrebbero due mesi e arriviamo ad agosto. La stagione successiva ripartirà a novembre?”.

Cairo: “Lo scudetto non va assegnato”

In caso di mancata ripresa, secondo Cairo “lo scudetto non va assegnato perché il campionato non è finito. Ci sono tre squadre in fazzoletto. Non ho sentito neanche Andrea Agnelli dire che andrebbe assegnato”. Concorda il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Non so se riprenderà questo campionato, c’è una grande probabilità che non finisca. Attualmente non si può nemmeno riprendere ad allenarsi visto che l’emergenza non è finita…”.

Tare: “Stagione va finita, anche per rispetto dei morti”

Non è d’accordo, inevitabilmente, Igli Tare, ds della Lazio seconda in classifica ad un punto dalla Juve: “La stagione deve essere portata a termine anche se adesso sembra di vivere in un film horror. Per rispetto dei morti e per i fan. I tempi non sono maturi per decidere se annullare il campionato, il numero di persone infette sta iniziando ad abbassarsi. Interrompere la stagione sarebbe ingiusto. Come sto vivendo la situazione? Sono rimasto senza parole quando ho visto i camion militari trasportare le bare. All’inizio è stato preso tutto alla leggera, ma ora si parla di una guerra. E’ un disastro per l’Italia”.

Ingaggi, anche Torino e Lazio verso il taglio degli stipendi

Per quanto riguarda la questione degli ingaggi, invece, Cairo e Tare vanno d’accordo: “”Ho parlato ieri con alcuni giocatori che mi hanno chiamato – dice il presidente granata -. Ci ragioneremo insieme per trovare un punto d’incontro che tenga conto di tutto, ognuno deve fare dei sacrifici. Il Torino in questo momento non sta incassando nulla, ci deve essere un sacrificio, il contributo di tutti per uscire da questa situazione e ripartire bene ma sono molto fiducioso”. Tare è dello stesso avviso: “Adesso ancora non abbiamo trattato l’argomento ma presto ne parleremo assieme ai giocatori”.







