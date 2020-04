CAGLIARI – L’emergenza da coronavirus fa scattare l’austerity nel mondo del calcio. Anche il Cagliari ha deciso ora di tagliarsi uno stipendio, come annunciato dal presidente del club Tommaso Giulini nel corso di una trasmissione televisiva. “Sono stati alcuni giocatori e tesserati a cercarmi per chiedere in che modo poter dare una mano – le parole del massimo dirigente del club sardo ospite di “Monitor” in onda sul’emittente tv locale Videolina – e tutti hanno mostrato un grande senso di responsabilità e appartenenza rinunciando a una mensilità. Questo ci aiuta a coprire le perdite, esclusi i diritti televisivi perché speriamo di poter recuperare le partite”.

“Senza diritti tv sarebbe una catastrofe”

In ogni caso economicamente la stagione sta diventando pesante. “La stima dei quattro milioni di danni per la società si avvicina alla realtà. Questa stima non include i diritti televisivi. Se si dovesse perdere anche quelli sarebbe una catastrofe, non basterebbe certo quella mensilità. Non so cosa la Juventus possa spostare nel prossimo bilancio… Vedremo in quel caso cosa fare per aprile e maggio, con molta serenità”, ammette Giulini, che poi si sforza di guardare avanti con positività. “La speranza è che prima di luglio e agosto si possa tornare alla normalità. Mi auguro più di tutto di rivedere lo stadio pieno con i tifosi ad esultare per i gol del Cagliari. Da una parte vorrei rigiocare domani, dall’altra penso alle tante vittime. Difficile dare un giudizio, lo lascio in mano ai tifosi – l’opinione del presidente del Cagliari – e capire se vogliono terminare la stagione o pensare alla prossima stagione”.

“Ripresa? Dichiarazioni fuori luogo, chiedo a tifosi di esprimersi”

Sul tema della ripresa il discorso del massimo dirigente rossoblù va poi a fondo, non risparmiando critiche al mondo del pallone italico. “Ci sono state molte dichiarazioni fuori luogo, in alcuni casi anche vergognose: chi ha idee chiare in questo momento sul ripartire o non ripartire non è rispettoso della situazione e dei sacrifici che si stanno facendo negli ospedali. E buona parte del calcio ha dato in questi giorni una pessima immagine di sé – osserva Giulini – So quali sono i pro e i contro. I pro sono avere delle classifiche certe e non esporsi ai ricorsi che comprometterebbero anche l’inizio della prossima stagione. Sarà un’impresa titanica mettere d’accordo tutti. L’altro vantaggio sarebbe quello di poter richiamare tutti i lavoratori perché noi dovremo mandare in cassa integrazione parziale o totale dei dipendenti. Il primo pensiero è per loro. Gli svantaggi? Sono legati al fatto che si ripartirebbe a porte chiuse e che bisognerebbe considerare i rischi connessi alla situazione. Immagino che ci farebbero ripartire in condizioni di massima sicurezza con protocolli precisi. Se solo una squadra avesse un contagiato accumuleremmo danni su danni. Certamente non vorrei che fosse il Cagliari a riportare il virus in Sardegna. Il Cagliari nei prossimi giorni dovrà esprimersi sulla ripartenza. Vorrei sapere che cosa ne pensano i tifosi con un sondaggio”.







