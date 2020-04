La startup italiana Busrapido inaugura un nuovo servizio per il trasporto dei lavoratori per la Fase 2, per contrastare e prevenire la diffusione del Covid-19 durante la nuova delicata fase di ripartenza del Paese. La startup, oggi primo sito di prenotazioni di autobus a noleggio in Italia, che nel 2019 ha chiuso con 1 milione di euro di fatturato trasportando circa 50.000 passeggeri, è attiva in Italia con 350 aziende di trasporto partner e una flotta di 3800 veicoli. Busrapido ha progettato una soluzione completa di welfare aziendale, che punta a contribuire fattivamente alla ripartenza delle aziende aumentando la sicurezza dei dipendenti per raggiungere il luogo di lavoro.

Fonte