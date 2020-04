“In questo momento non c’è nessuna terapia di provata efficacia, dobbiamo aspettare. Ci sono dati promettenti per alcuni farmaci in laboratorio e magari nell’uso su alcuni pazienti, però sono in corso degli studi, che ci diranno con chiarezza cosa funziona e cosa no. Anche uno solo di questi studi che vada a buon fine può fare veramente la differenza. Bisogna avere pazienza, anche a questo serve ritardare il contagio, a dare tempo ai medici di fare gli studi”. Lo ha detto a Sky TG24 Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

