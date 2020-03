“Quando mi chiedete del farmaco miracoloso, del test super efficiente, della teoria geniale per risolvere il problema la risposta è sempre la stessa: bojate”. Roberto Burioni su Twitter si esprime così per smontare le ultime bufale che circolano su social e web in generale. Il riferimento, in particolare, è ad un farmaco russo, salito alla ribalta grazie anche ad alcuni video che ritraggono cittadini italiani in una farmacia russa. In un altro cinguettio, il virologo risponde ad un utente che chiede di fare ”chiarezza” sulla presunta efficacia della medicina contro il coronavirus: “Non serve a niente. Basta con le bufale, almeno ora”, replica Burioni.

Fonte