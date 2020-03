Chiudere tutto, tranne i servizi essenziali, per ripartire il prima possibile? “Quella di Regione Lombardia non mi sembra una cattiva idea”, dice all’Adnkronos Salute Roberto Burioni, ordinario di virologia e microbiologia dell’Università San Raffaele di Milano, intervenendo sull’emergenza coronavirus. “Siamo chiari, il nuovo decreto di fatto dice la stessa cosa: stare a casa tranne che per andare a lavorare, fare la spesa, andare in farmacia. Se i cittadini rispettassero alla lettera queste indicazioni, non ci sarebbe bisogno di misure più stringenti. Ma se questo non accade, allora le cose cambiano”.

