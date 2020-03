“Un dato molto interessante” emerge dai test, condotti al Laboratorio di virologia del San Raffaele di Milano, coordinato dal professor Massimo Clementi, sul vecchio antimalarico clorochina contro il nuovo coronavirus: “Per bloccare il virus bisogna usare il Plaquenil prima e dopo l’infezione“. Lo spiega il virologo Roberto Burioni, che sul suo sito ‘Medical Facts’ riferisce i primi dati dei test di laboratorio al San Raffaele. Dati che fanno sperare, ma che non devono alimentare il ‘fai da te’. “Non correte a comprare il Plaquenil e non assumetelo di testa vostra: mentre l’efficacia non è ancora certa, gli effetti collaterali del farmaco sono comunque possibili”, raccomanda Burioni.

