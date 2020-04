“Ci sono tanti prodotti in sviluppo, anche progetti italiani, ma dal momento in cui un vaccino viene testato a livello animale, per passare agli studi sull’uomo trascorrono dei mesi. E per validare l’efficacia protettiva passa ancora del tempo, seguito da quello per la produzione in una sufficiente quantità di dosi. Nessuno può fare una previsione” per l’arrivo di un vaccino contro Covid-19, “ma è altamente improbabile che si parli di un numero di mesi così limitato”. Lo ha evidenziato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in conferenza stampa a Roma.

Fonte