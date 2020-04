Accordo con i giocatori sugli stipendi

– Il mondo del calcio vuole ripartire e vuole farlo il prima possibile. Ma c’è un club che davanti agli interessi economici mette quelli umani. È il Brescia del presidente Cellino che, in un comunicato rivolto agli abbonati, annuncia l’accordo con i giocatori per la riduzione degli ingaggi e fa chiarezza sulla volontà di riprendere il campionato. “Il club vorrebbe evitare di ripartire nel rispetto della triste realtà bresciana”.

Una frase di poche parole in un comunicato che parla di tutt’altro. Una frase, però, pesante che avvicina ancora di più il club, ultimo in classifica prima della pandemia, alla città lombarda, tra le più colpite dall’emergenza coronavirus. “Partendo dalla grande sensibilità e responsabilità dimostrata dai nostri giocatori – si legge nel comunicato – che, nella quasi totalità, hanno accettato in tempi molto rapidi le proposte di riduzione degli stipendi, al fine di tutelare l’integrità del club in un momento così delicato, la società Brescia Calcio comunica che si stanno facendo attente e approfondite valutazioni anche in merito alla questione abbonamenti. Nello specifico va sottolineato che il prezzo degli abbonamenti per la stagione 2019/2020 era comprensivo del 22% di IVA, versata dal Club all’erario, nei tempi e nei modi dettati dalla normativa vigente (scorso agosto). In queste difficili settimane si stanno facendo indagini per provare a recuperare almeno parte di questa quota, in modo da poter rimborsare parte dell’abbonamento stesso, ma le risposte fin qui ricevute non sono confortanti”.

Sconti per chi rinnoverà l’abbonamento

“A questo punto, nel caso in cui venisse stabilita la ripresa del Campionato, cosa che il Club vorrebbe evitare nel rispetto della triste realtà bresciana – sottolinea il Brescia -, un’ipotesi al vaglio è quella di applicare uno sconto del 25%, rispetto al costo base della stagione in corso, per chi volesse rinnovare l’abbonamento per la prossima stagione”. Il Brescia precisa che si tratta di un’ipotesi ma “considerato che in ogni caso il 22% di IVA andrebbe pagato, tale percentuale del 25% di sconto sul rinnovo viene ritenuta uno sforzo importante da parte della società che, come tutte le realtà imprenditoriali del territorio, si trova a dover affrontare un periodo estremamente delicato. A riguardo e per completezza di informazione, è importante ricordare che lo scorso anno la società si è fatta anche carico del 100% dei costi per la ristrutturazione e l’adeguamento degli impianti, senza usufruire, caso più unico che raro nel panorama sportivo italiano, di alcun finanziamento ne contributo statale”.