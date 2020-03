Il torneo preolimpico riprenderà da dove è stato sospeso

– Il team della nazionale di boxe che stava disputando il torneo preolimpico a Londra è tornato in serata in Italia. I 13 atleti, come da direttive governative, dovranno ora sottoporsi alla sorveglianza sanitaria ed all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni. “Il rientro non è stato semplice ed è avvenuto in tempi brevi grazie alla preziosa collaborazione del Ministro Vincenzo Spadafora e del Direttore dell’Ufficio per lo Sport, Giuseppe Pierro, della Farnesina, del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, di Alitalia e dell’Ambasciata italiana a Londra”, ha spiegato il presidente della Federpugilato, Vittorio Lai.

La decisione della sospensione del torneo di Londra è stata presa dalla Task Force della boxe del Cio e ha portato anche all’annullamento del Torneo Sudamericano e di quello Mondiale che doveva svolgersi a Parigi a maggio. Gli azzurri ora dovranno rimodulare la programmazione e la preparazione contando che il Torneo Europeo riprenderà da dove è stato sospeso, ossia dalla fine delle fasi eliminatorie. A Londra a passare il turno approdando agli ottavi, quindi ad un passo dalla qualificazione, sono stati, per gli uomini, Simone Fiori negli 81 kg e Abbes Aziz Mohuidine nei +91 kg, mentre, tra le donne, Irma Testa nei 57 kg. Sono approdate ai quarti, invece, Giordana Sorrentino nei 51 kg e Angela Carini nei 69 kg. Gli altri – come Clemente Russo (+91 kg) che non ha potuto gareggiare al secondo turno a causa di un’indisposizione – dovranno attendere la seconda opportunità di qualificazione.

Rinviato il mondiale dei massimi tra Joshua e Pulev

Intanto, sempre l’epidemia di coronavirus, è stata rinviata a data da destinarsi la sfida per il titolo mondiale dei pesi massimi prevista per il 20 giugno al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, tra Anthony Joshua, detentore delle cinture WBA, IBF e WBO e Khurat Pulev. Il pugile bulgaro (38), due volte campione europeo della sua carriera (nel 2012 e 2016) e sfidante ufficiale dell’IBF, ha stimato che la lotta avrebbe probabilmente avuto luogo alla fine dell’anno.

Dalla Federazione aiuti alle società

Tornando in Italia, la Federazione sta elaborando, come promesso, i primi provvedimenti a sostegno delle società affiliate. Con deliberazione d’urgenza, si è abolita per l’anno in corso la quota di mora che le società avrebbero dovuto versare per non aver completato la procedura di affiliazione entro i termini previsti. Un provvedimento dal valore di circa 20.000 euro – legati ai mancati introiti previsti dall’incasso federale della predetta quota – che trova la sua ratio nei problemi riscontrati dalle ASD e SSD, soprattutto nel nord Italia, a completare appunto la procedura di affiliazione.

Lanciata la campagna per incentivare i pugili ad allenarsi a casa

“Nel contempo, la Federazione ha lanciato una campagna social dedicata ad atleti, tecnici e amatori che si stanno allenando a casa, al fine di incentivare, attraverso i nostri Campioni/Ambassador (PRO e AOB), i ragazzi che frequentano le nostre palestre a continuare l’allenamento di pugilato tra le mura domestiche, per tenersi in forma e combattere stress, paura, ansia e solitudine. L’hashtag che sarà lanciato è #iorestoinformaconlaboxe, un progetto di sensibilizzazione che include un riferimento importante alla campagna #distantimauniti” scrive il vicepresidente vicario Flavio D’Ambrosi. “Per questa situazione contingente, la F.P.I ha previsto, per i propri tesserati, di estendere la copertura infortuni anche durante le attività sportive eseguite all’interno delle mura domestiche, purché rientranti nelle norme regolamentari e statutarie.

Erogati i contributi agli organizzatori in anticipo sui tempi previsti

In ultimo, la Federazione ha erogato alle società organizzatrici, in anticipo sui tempi previsti, il 50% dei contributi legati alla classifica generale dell’attività svolta nel 2019 da quelle società. Tale sostegno, pari ad euro 45.000,00 circa, servirà agli organizzatori anche per rimodulare le date degli eventi pugilistici Pro che si svolgeranno in Italia, dopo la fine dell’emergenza, e che coinvolgeranno diversi atleti e società. “Un primo, piccolo segnale concreto a cui seguiranno altri provvedimenti a sostegno dell’intero movimento pugilistico nazionale” conclude D’Ambrosi.