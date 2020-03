Ancora nuovi contagi, ancora vittime del virus, ma fortunatamente sempre più persone che guariscono e diventano negative. Secondo i dati forniti da Angelo Borrelli capo della Protezione civile oggi sono guarite 192 persone (2.941 in totale), i positivi in più rispetto a ieri sono 2.989 che portano il totale a 26.062. Di queste 2.060 sono ricoverate in terapia intensiva, il 10% del totale. Le persone morte sono 345 che portano il totale a 2503 dall’inizio della pandemia.A questo punto in Italia si contano 26.062 malati di coronavirus (+2.989 su ieri), cui si aggiungono 2.941 guariti (+192) e 2.503 decessi (+345). Il numeri di casi totali balza a 31.506, una crescita di 3.526, superiore a quella di ieri.

Il dato di oggi è “nel trend che stiamo vivendo in questo periodo, la prossima settimana potremo avere dati più significativi rispetto alle misure prese, ed è comunque presto per capire e fare delle previsioni sulle diffusioni del virus al sud e per poter esprimere dei giudizi”, ha detto Borrelli ribadendo che “quello che è importante è limitare la mobilità e stare più possibile a casa, perché questo è l’unico modo che ci permette di ridurre” la diffusione del virus.”

E per combattere il virus ed aiutare i malati gravi servono ventilatori, per difendersi dal contagio, soprattutto a chi come i medici sta in prima linea, servono le misure di protezione. “Ad oggi sono stati consegnati complessivamente alle varie regioni 366 ventilatori, un milione e 400 mila mascherine chirurgiche, 50 mila occhiali protettivi, 2 milioni e 250 mila guanti monouso” ha detto Borrelli, sottolineando che “alla Lombardia abbiamo consegnato il 32,5% delle mascherine FFP2 e FFP3, il 40% dei guanti monouso e l’80% degli indumenti protettivi”

La lombardia

La zona più colpita dal virus è la Lombardia dove ad ora si contano 16.620 contagi, 1.640 decessi, il dieci per cento, di cui 220 da ieri. Lo ha detto oggi l’assessore al welfare Giulio Gallera durante il quotidiano punto informativo da Palazzo Lombardia sulla diffusione del coronavirus. E a Bergamo verrà installato l’ospedale dal campo degli alpini

I denunciati

Ieri ci sono state più di 8000 persone denunciate per non aver rispettato i divieti di sicurezza. questo proposito il capo della protezione civile Borrelli ha sottolineato: “Nessun controllo generalizzato. Il modulo di autodichiarazione nasce anche dall’esigenza di gestire eventuali contatti con le persone, per il rintraccio ed eventuali verifiche. Tra l’interesse della salute collettiva e l’interesse alla privacy abbiamo trovato un ottimo bilanciamento, ma a prevalere deve essere il primo, in caso contrario nemmeno il secondo può essere tutelato”.

I dati regione per regione

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, al momento 26.062 Persone risultano positive al virus. Ad oggi, in italia sono stati 31.506 I casi totali segnalati dalla protezione civile.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 12.095 In lombardia, 3.404 In emilia-romagna, 2.488 In veneto, 1.302 Nelle marche, 1.764 In piemonte, 1.024 In toscana, 661 in liguria, 550 nel lazio, 423 in campania, 347 in friuli venezia giulia, 368 nella provincia autonoma di trento, 282 nella provincia autonoma di bolzano, 320 in puglia, 226 in sicilia, 192 in umbria, 216 in abruzzo, 112 in calabria, 115 in sardegna, 134 in valle d’aosta, 19 in molise e 20 in basilicata.

Sono 2.941 Le persone guarite. I deceduti sono 2.503, Ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’istituto superiore di sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.