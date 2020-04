“La app serve e sarà molto utile per consentire di sapere chi è positivo”. Lo ha sottolineato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa nel corso della quale sono stati forniti i dati sull’emergenza Coronavirus in Italia. “Ci stiamo attrezzando sul numero dei tamponi”, ha detto Borrelli, spiegando che ad oggi “943mila persone” sono già state sottoposte a tamponi. “Il combinato tra i tamponi, la app e le misure di individuazione dei soggetti positivi e dei possibili contagi pensiamo che si possa mettere in atto un’azione di contrasto ancora più efficace di quanto fatto finora”, ha evidenziato Borrelli.

