“Nella giornata di ieri ho inviato, insieme con la sottosegretaria alla Salute con delega alla medicina per l’infanzia e l’adolescenza Sandra Zampa e il presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip) Alberto Villani, una nota al ministro della Salute Roberto Speranza, per chiedere di valutare l’opportunità e le modalità di consentire a tutti i soggetti in età evolutiva di poter riprendere, gradualmente e in maniera regolamentata, a svolgere attività motorie e ludiche all’aria aperta, con modalità che garantiscano prioritariamente la tutela della loro salute e di quella della collettività, evitando quindi ogni rischio di contagio”. Lo afferma il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, rispondendo al question time, sottolineando che “la richiesta è attualmente all’attenzione del Comitato tecnico-scientifico dell’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile”.

Fonte