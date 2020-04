“Chiedo che venga esteso l’assegno, che per ora è stato riservato ai soli nuovi nati nel 2020, a tutti i minori di 14 anni. Un assegno mensile di 160 euro per ogni figlio appartenente a nuclei familiari con un isee inferiore 7mila euro, di 120 euro per nuclei tra 20 e 40 mila euro, di 80 euro per quelli ancora superiori. Una misura straordinaria che aiuta le famiglie ma punta anche a ribadire il valore sociale ed educativo del ruolo da esse svolto”. Lo dice intervistata dal quotidiano Il Mattino, Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia in merito agli aiuti per le famiglie italiane travolte dall’emergenza coronavirus.

