– “Penso che le persone stiano realizzando in questo momento quanto sia importante lo sport, ma ciò che conta ora è guardare al 2021. Saranno tutti ancora più affamati, quando ricomincerà”. Usain Bolt racconta la propria quarantena sulle pagine dell’Equipe, parlando di sport, di vita e dell’imminente paternità: “Diventare genitori nel mezzo di una pandemia ti fa pensare, ti fa crescere. Ho portato la mia compagna sulla mia barca, perché lì lei si sente meglio, visto che voleva stare al sicuro”.

Una circostanza che gli ha impedito di rispondere a una “sfida” di yoga lanciata di Novak Djokovic ma che sta cambiando la vita del fuoriclasse giamaicano, che grazie al rinvio delle Olimpiadi al 2021 può anche scherzare: “A causa della pandemia rimarrò campione olimpico in carica per un anno in più”. Bolt è infatti il campione in carica sui 100 metri (9″81 a Rio de Janeiro davanti a Justin Gatlin) e sui 200 metri (19″78 davanti ad Andre De Grasse), nonché il detentore dei record mondiali su entrambe le distanze (9″58 e 19″19), fatti registrare nel magico 2009.