“Abbiamo appena terminato con il capo della Protezione civile Borrelli, il commissario Arcuri, il ministro Costa il coordinamento politico quotidiano con i presidenti di Regioni, Anci e Upi. E’ online il bando per consentire a tutti i medici italiani che hanno volontà e voglia di aderire alla task force che il capo della Protezione Civile Borrelli coordinerà da domani mattina. E’ un bando per 300 medici italiani”. Lo ha annunciato il ministro delle Autonomie Francesco Boccia in conferenza stampa alla Protezione Civile. “Oggi – ha aggiunto – facciamo un’operazione mai fatta prima, necessaria. E’ una chiamata alle armi della sanità, a tutti i medici italiani perché i medici che sono in prima linea hanno bisogno di aiuto”.

Vuoi ricevere StraNotizie in tempo reale su Telegram? Vai su https://t.me/StraNotizie e clicca su "unisciti"

Fonte