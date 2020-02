Scuole, musei, palestre, uffici e fabbriche. Ma anche manifestazioni, concorsi e gite scolastiche. Tutto fermo per il coronavirus e, per chi non rispetta la legge, potrebbe scattare il carcere per un periodo massimo di 3 mesi. E’ quanto prevede il decreto legge varato dal governo ”allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19”, secondo quanto si legge nel provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le misure scattano ”nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona, per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio”.

Le autorità competenti, secondo quanto stabilito dal dl, sono tenute ad ”adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”. A partire dal divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui presenti nel comune o nell’area e, ovviamente, anche il divieto di accesso. Possono essere sospese le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso.

