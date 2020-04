(di Pippo Orlando) – “Ottimisticamente prevediamo che si possa riaprire dopo l’estate, quindi con i collaboratori stiamo preparando un piano che prevede una grande stagione da settembre 2020 a dicembre 2021, nella quale recuperiamo anche i titoli d’opera e i concerti non fatti. Se le cose dovessero andare diversamente, siamo pronti a rimodulare tutto”. Lo dice in conversando con l’Adnkronos Massimo Biscardi, sovrintendente del Teatro Petruzzelli di Bari, che come tutte le fondazioni liriche italiane sta vivendo un momento difficile per via delle misure anti-coronavirus che hanno imposto la chiusura di tutti i teatri, sale da concerto e cinema in Italia.

