“Il coronavirus è una bestia che ci ha invaso e ci terrà compagnia per un periodo non breve. La mobilitazione di tutti è fondamentale perché questo periodo venga accorciato”. Lo ha detto Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. “Chiudere tutto? Alcune considerazioni dipendono da competenze diverse dalle mie – ha risposto – La mia impressione è che quello che è stato fatto finora è importante“. Su quando sarà possibile capire gli effetti delle misure restrittive messe in campo dal Governo, Galli risponde: “Mi pesa dirlo, ma direi ottimisticamente 2 settimane”.

Fonte