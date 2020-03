“La Germania non è in vendita“. Così il ministro dell’economia tedesco, Peter Altmaier, ha risposto a Donald Trump. Parlando in inglese ed escludendo la possibilità della cessione dei diritti esclusivi sullo sviluppo di un vaccino per il coronavirus di una società privata basata a Tubinga. Secondo le anticipazioni pubblicate ieri da Die Welt, gli Stati Uniti avevano proposto alla società farmaceutica tedesca CureVac, che sta sviluppando un vaccino contro Covid19, la cifra di un miliardo di dollari per acquisire il diritto a industrializzare e quindi a vendere in via esclusiva, il prodotto una volta disponibile e conclusi i test. La società è privata.

