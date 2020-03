“E’ un po’ strana questa preghiera dell’Angelus oggi, col Papa ingabbiato nella Biblioteca ma io vi vedo e vi sono vicino”. Il Pontefice, in collegamento via streaming dalla Bibiloteca Apostolica, esordisce così prima dell’Angelus che viene trasmesso in video per evitare il rischio di contagio da Covid-19. Bergoglio ringrazia “il gruppo che si manifesta e lotta per i dimenticati di Idlib, grazie”, dice Francesco. “Questo modo di pregare oggi l’Angelus – spiega il Pontefice ai fedeli – lo facciamo per compiere le disposizioni preventive, per evitare affollamento di gente che può favorire la trasmissione del virus”.

